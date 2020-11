Potravinové banky vyhlíží sobotní sbírku, v některých kvůli covidu nezbylo skoro nic

„Sbírka potravin, která proběhne v sobotu v téměř všech obchodech, všech hypermarketech v republice, bude bezkontaktní. To znamená, že naši dobrovolníci například nebudou moci rozdávat letáčky v obchodech,“ uvedla Balabánová. Podle ní tak v jednom okamžiku budou moci být v prodejně jenom dva dobrovolníci. „Uvidíme, jak hodně se to promítne do toho výtěžku,“ dodala.

Konzervy nebo luštěniny

Potravinové banky vyzývají dárce, aby nosili zejména trvanlivé potraviny, to znamená masové nebo zeleninové konzervy, luštěniny, těstoviny, rýži nebo mouku. Naopak například mléčné výrobky příliš vhodné nejsou, jelikož mají většinou kratší dobu spotřeby.

Zkušenosti potravinových bank se sbírkami jsou velmi pozitivní. „Je neuvěřitelná solidarita, co se týče darování potravin. Mám velmi dobrou zkušenost a všem děkuju,“ uvedla šéfka ostravské potravinové banky.