Příští rok vláda přijme sedm tisíc nových státních zaměstnanců, bude jich už skoro půl milionu

Vláda dá příští rok za platy státních zaměstnanců rekordních 240 miliard korun. To je o téměř 90 miliard víc než před čtyřmi lety. Opoziční strany další nabírání kritizují. Podle nich by měla vláda naopak podstatně snížit počet úředníků například prostřednictvím digitalizace státní správy.

„Napříč politickým spektrem se shodujeme, že to jsou právě učitelé, které potřebujeme, a pak jsou to ozbrojené složky. Nikdo snad nepochybuje, že potřebujeme mít vojáky. Vidíte, jakou roli armáda sehrává v této pandemii,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Skoro pět tisíc lidí mají v příštím roce přijmout instituce spadající pod ministerstvo školství. Jde nejen o nové učitele, ale i jejich asistenty nebo nepedagogické pracovníky. Podle resortu jich je stále nedostatek. „Roste počet pedagogů i nepedagogických pracovníků, tedy těch, co se starají o naše děti. A je to tak i v souvislosti s tím, že roste počet dětí v české vzdělávací soustavě,“ uvádí ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Ministerstvo vnitra pak počítá s novými místy pro 150 hasičů. A nabrat by se měly i stovky policistů. Konečné reálné počty budou záležet na úspěšnosti náborů. „S tím, jak se staví nové dálnice, je tlak na nová dálniční oddělení. Ty postupně rozvíjíme, to je několik stovek míst u dálniční policie,“ popisuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Česká armáda má nyní zhruba 26 tisíc lidí. V příštím roce by chtěla přijmout další tisícovku vojáků. „Bezpečnostní situace ve světě se zhoršuje v posledních šesti až deseti letech. Proto bylo rozhodnuto, že armáda, která kdysi měla 21 tisíc lidí, má mít 30 tisíc lidí. A k tomuto číslu směřujeme,“ říká mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Třeba ředitel jedné z pražských základních škol Václav Havelka by chtěl rozšířit svůj sbor o dva učitele. Zatím má pod sebou 50 lidí. „Učitelé chybějí průřezem celou republikou, v některých kombinacích, jako je třeba učitelství pro první stupeň nebo vyučující fyziky, matematiky,“ říká ředitel základní školy Chmelnice Havelka.

Zefektivnit státní správu

Opoziční strany s náborem nových učitelů, policistů nebo vojáků souhlasí. Zároveň by ale vláda podle nich měla proškrtat počty úředníků. K celkovému růstu počtu státních zaměstnanců nevidí důvod. „Je to o tom, jak zefektivnit státní správu, je to o tom, jak ji více digitalizovat. Už jenom tímto způsobem můžeme snížit počty úředníků ve státní správě,“ myslí si předseda SPD Tomio Okamura.

„Vidíme jako otazník třeba několik set úředníků na finanční správě, kteří mají za úkol kontrolovat EET, která je přitom pozastavená. Vidíme i prostor pro nějaké úspory,“ doplňuje místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Ministryně financí se brání tím, že počty lidí na ministerstvu snižovala.