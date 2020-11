Ojeté vozy je třeba prověřovat, nabádají experti. Často jsou nabourané

„Dnes se většina havárií opraví a potenciální nový zájemce to neví, pokud si vozidlo neprověří,“ konstatuje Martin Pajer, ředitel firmy Cebia, která se zabývá prověřováním a zabezpečením aut.

Příkladem mohou být dva vozy dovezené z Německa, na které se podíval automobilový technický specialista Jan Karnol. Opel Astra je starý 11 let a Mercedes-Benz C sedm let. Na první pohled vypadají v pořádku, systém Autotracer ale odhalil vážné nehody; opel měl po čelní srážce zničený předek, mercedes dopadl podobně – a navíc měl stočený tachometr. Zmínka o poškození v inzerátech nebyla.