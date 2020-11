ŽIVĚ: Poslanci se přou o stavební zákon. Opozice chtěla schůzi odložit kvůli nemoci ministryně Dostálové

Přesto zůstala opozice kritická. „Nechápu, proč nemůžeme počkat deset dnů. Není to věc, která by deset dnů nepočkala,“ řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který neúspěšně navrhl, aby se projednávání odložilo, než se Dostálová uzdraví. Skutečnost, že zákon má obhajovat ministr průmyslu a obchodu a dopravy Havlíček, pokládá za bezprecedentní. Havlíček ale poukázal na to, že z pozice vicepremiéra má na starosti i místní rozvoj.

Michálek i poslanec Dominik Feri (TOP 09) kritizovali rozhodnutí, že má ve sněmovně vystupovat náměstkyně, jako diskutabilní ve vztahu k jednacímu řádu. Připomněl, že bez okolků může ve sněmovně vystoupit prezident nebo ombudsman, ale nelíbí se jim, že by – byť se souhlasem poslanců – měla vystupovat státní úřednice. Feri ve vystoupení jménem klubu TOP 09 znovu navrhl projednávání zákona odložit.

Od nového stavebního zákona si vláda slibuje, že se výrazně zrychlí stavební řízení. Podle ministerstva pro místní rozvoj by větší projekty měly v průměru získat stavební povolení do roka od podání žádosti včetně odvolání a přezkumu. Klíčovým krokem je změna fungování stavebních úřadů. Ty mají nově fungovat nezávisle na radnicích a zároveň mají být jediným státním orgánem, se kterým stavebník přijde do styku. Měl by tedy zajistit všechna povolení.

„Je nutno říct, že to je kompromis, jinak to ani není možné, je to jeden z nejnáročnějších zákonů, které máme,“ konstatoval Havlíček při představení zákona. Podle něj je návrh zásadní i v rámci krize spojené s pandemií koronaviru. Čím dříve začne platit, tím dříve se zkrátí nutné lhůty, podotkl. Vicepremiér je přesvědčen, že je zákon dobře připraven a prodiskutován. Podle zpravodaje Martina Kolovratníka (ANO) zákon podpoří ekonomiku a investice.

Opozice chce v návrhu provést řadu změn

Opozice má námitky vůči změně podoby stavebních úřadů a například i proti takzvané fikci souhlasu, která znamená, že když se některý úřad nevyjádří v zákonné lhůtě, má se za to, že s žádostí souhlasí. Předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdí, že vláda prezentuje výhrady k předloze jako jeho přínosy.