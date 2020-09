ŽIVĚ: Liniový zákon čeká na konečné slovo poslanců, sněmovna probere i plán armádních misí

Liniový zákon se „celým jménem“ označuje za zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, což zevrubně shrnuje, co si od něj ministerstvo dopravy slibovalo, když jej připravovalo. Senátoři nejsou proti jeho principu, do sněmovny zákon vrátili s pozměňovacími návrhy. Především by chtěli usnadnit budování veřejně prospěšné infrastruktury na ochranu před účinky sucha i povodní.

Aby zákon nakonec nezanikl během schvalovacího procesu, je potřeba, aby ve sněmovně bylo co nejvíce poslanců. Pro schválení legislativy v původním znění jsou potřeba hlasy alespoň 101 z nich. Stejně tak je potřeba alespoň 101 hlasů ke schválení plánu armádních misí. Proto se poslanci navzdory pandemické situaci na začátek úterního jednání scházejí v plném počtu.