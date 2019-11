Rychlejší vyvlastňování i povolování. Vláda schválila zákon o liniových stavbách

Zkrácení přípravy by novela měla zajistit zrychlením vyvlastňování pozemků. Úřady by nově měly mít 60 dní od zahájení vyvlastňovacího procesu na stanovení ústního jednání s majiteli, po kterém bude následovat 30denní lhůta pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění.

Návrh dále zavádí jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Toto stanovisko by mělo nahradit veškeré návazné správní akty, což může podle ministerstva oproti současnosti urychlit přípravu staveb až o rok.

Lhůta pro vydání stanovisek by navíc měla být 30 dní, ve složitých případech dvojnásobná. Pokud se úřady nevysloví, uplatní se takzvaná fikce souhlasu. Novela by také umožnila vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb k ocenění jejich hodnoty. Využitelné budou až tři roky. Novinky by měly nastat také v rámci územního plánování.

Opozice varuje před omezením práv obcí

Předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti) upozornila, že podle legislativní rady vlády nelze vůbec posoudit, zda by navrhované změny opravdu vedly ke zrychlení povolování dotčených staveb.

Balcarová dále uvedla, že ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) opět útočí na práva obcí, vlastníků pozemků i veřejnosti a prosazuje zákon, který umožní realizovat velké dopravní, energetické a vodohospodářské stavby bez ohledu na jejich vliv na životní prostředí i zdraví občanů. „S návrhem novely má vážný problém i legislativní rada vlády. Podle ní je novela v rozporu s legislativou EU,“ upozornila.

Návrh novely zákona navazuje na loňské úpravy zákona, které zavedly například takzvané mezitimní rozhodnutí. To umožňuje státu u vymezených projektů zahájit stavbu ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu. Tento nástroj by se nyní měl rozšířit i na vodní a energetické stavby.

V současnosti je v Česku rozestavěno podle ministerstva 260,3 kilometru silničních staveb, z toho nových dálnic je přes 138 kilometrů. Více než šedesát kilometrů pak připadá na opravy dálnice D1. Zbylou částí jsou silnice první třídy. V Česku je nyní v provozu zhruba 1256 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů první třídy. Letos stát zprovozní celkem 34 kilometrů nových dálnic, loni to byly čtyři kilometry.

Vojáci si plošně polepší o 1500 korun

Vláda dále schválila, že platy vojáků se od začátku roku zvýší plošně o 1500 korun. Navýšení je stejné jako u zaměstnanců ve veřejné správě.

Svobodník bude mít nově tarifně za měsíc 26 850, rotný 34 580 a major 57 920 korun. Armádní generál, což je nejvyšší vojenská hodnost, dostane v tarifu 130 070 korun. Nejnižší tarify mají vojíni. Na ně jsou zařazeni začínající vojáci, kteří absolvují tříměsíční kurz základní přípravy. Jim vzroste tarif stejně jako minimální mzda. Na její výši se ještě vládní koalice nedomluvila. Minimální mzda letos činí 13 350 korun, stejný je i tarif vojínů.

Platy vojáků se naposledy zvýšily od začátku letošního roku o dvě procenta. Kromě tarifů mají vojáci nárok na různé příplatky, například výkonnostní, zvláštní, na bydlení nebo stabilizační.

Vláda se má zabývat i zahrádkáři

Negativní stanovisko vláda kvůli údajné nadbytečnosti zřejmě zaujme k poslaneckému návrhu zahrádkářského zákona, který má za cíl především upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v českém právním řádu. Se záporným názorem vlády by měl podle doporučení do sněmovny směřovat i návrh, podle něhož by se vodáci mohli plavit po řekách s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty.

Kabinet měl na programu i návrh, aby Česko do konce roku věnovalo 50 milionů korun třem mezinárodním organizacím, které se věnují humanitární pomoci. Podle materiálu ministerstva školství by pak stát mohl podpořit částkou 77 milionů korun mistrovství Evropy v basketbalu v roce 2021. Dotaci 38 milionů žádá také Český volejbalový svaz na kontinentální šampionát v témže roce.