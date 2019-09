ŽIVĚ: Na poslance čekají předlohy vrácené Senátem. Tolerance alkoholu by se mohla rozšířit i na cyklisty

Poslanci by v úterý odpoledne měli řešit hlavně předlohy vrácené ze Senátu. Sněmovna by měla rozhodnout o krácení odměn placených obecních zastupitelů, kteří jsou zároveň poslanci či senátoři. Poslanci by mohli hlasovat také o tom, zda navrhovanou mírnou toleranci alkoholu u vodáků rozšíří také na cyklisty. Senát dolní komoře vrátil i úpravu zavírání některých obchodů o vybraných svátcích.