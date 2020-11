Raná péče funguje i v době koronaviru. Letos oslaví třicáté výročí existence

Kvůli opatřením proti šíření covidu-19 musela svou práci změnit například brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči, která podporuje rodiny s dítětem se zrakovým postižením. Přímý kontakt s rodinami teď převážně nahrazují on-line konzultace.

Například Kristýna Škaroupková se teď zdraví s rodinami, o které se stará, přes obrazovku počítače. Pomáhá dětem do sedmi let se zrakovým postižením. „Chybí tam takové to napojení na rodinu. To, že si můžeme sednout a osobně si popovídat. Přes ten on-line je to přece jenom náročnější,“ popsala poradkyně.