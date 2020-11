Raná péče rodiče naučí, jak se starat o dítě s postižením

Raná péče pomáhá rodině necelých šest let. Haráskovi si pomoci velmi váží. Na ranou péči původně narazili v ordinaci oční lékařky. „Barunka má slabý zrak, ale dá se trénovat stimulací. Ze střediska nám pravidelně půjčují hračky, které pomáhají trénovat smysly. Jsou kontrastní, ozvučené, osvětlené. Pro někoho by to byly kýče, ale pro nás jsou důležité – svítí, vrčí, jsou barevné,“ popisuje hračky Harásková. „Důležité jsou i světelné a hmatové podněty,“ vysvětluje Jarmila Janáčková ze Společnosti pro ranou péči.

„Barunka nepoužívá ruce, pořád je ale stimulujeme. Pomáhám jí, aby si hračku zmáčkla sama. Zvuky se jí líbí,“ vysvětluje Harásková. Společně používají i speciální vertikalizační stojan – ten mění polohu a pomáhá postižené dívce stoupnout si. „Právě tuhle pomůcku nám ve středisku doporučili. Každý den by takto měla Barunka stát dvacet minut,“ říká.

Společnost pro ranou péči pomohla dvěma tisícům rodin

Brněnské středisko patří do Společnosti pro ranou péči, která působí po celé republice. „Jsme terénní sociální služba pro rodiny s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením do sedmi let věku. Nejčastěji pomáháme prostřednictvím konzultací – radíme, jak podporovat vývoj dítěte, pomáháme s vyřizováním sociálních dávek,“ popisuje poradkyně Janáčková. Pracovnice jezdí přímo do rodin, jsou dostupné i na telefonu. Společnost kromě hraček a pomůcek rodinám poskytuje i knížky nebo filmy.

Týden rané péče Pořádá jej Společnost pro ranou péči, do programu se zapojila střediska z celé republiky Koná se od 26. listopadu do 1. prosince Naváže na něj mikulášská sbírka Více informací na webu Rané péče.

„Teď pomáháme osmdesáti rodinám, v celé republice už ranou péčí prošlo za 23 let existence 1 995 rodin,“ říká Janáčková. Aby o rané péči vědělo více lidí, organizuje Společnost každý rok akci Týden rané péče. „Chceme, aby veřejnost věděla, že tato služba funguje,“ dodává. Z 46 registrovaných pracovišť se jich do akce zapojilo 19, organizátoři doufají, že za rok jich bude víc a že jim přibyde i dobrovolníků. Právě teď se mohou zájemci dozvědět, jak a kde se zapojit. Pátého prosince ve všech větších městech začíná také mikulášská sbírka, která má střediskům pomoci.