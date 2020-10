Kvůli covidu-19 se jinak cestuje. Lidé jezdí spíš auty, ubývá spojů hromadné dopravy

Koronavirus mění i způsoby a trasy, kterými se lidé po Česku přepravují. Zatímco hromadná doprava zažívá bezprecedentní pokles, individuální doprava a hlavně ta automobilová získala daleko větší podíl. Posilují to i vládní opatření v Česku a sousedních státech. Zatímco tuzemská vláda omezila plošně pohyb obyvatel, očekávání tvrdších opatření na hranicích ženou české občany na cesty třeba do Rakouska nebo do Saska.