Do měsíce budou tisíce mrtvých. Velkou vinu za stav nesou nezodpovědní lékaři kritizující opatření, míní přední imunolog

Do konce měsíce bude v Česku několik tisíc mrtvých, na konci roku o dost víc, tvrdí imunolog

„Ta událost je hrozně smutná. Ti lidé si nedali pozor a nevěděli, že když něco musí projednat, tak mají mnoho jiných možností. Proč to neřešili na ministerstvu nebo v jiných neutrálních prostorách? To, že budeme mít nového ministra, mi nevadí. Je to už jedno. Všechna opatření, co jsou teď účinná, se projeví stejně až po čtrnácti dnech nebo třech týdnech,“ popisuje Hořejší.

Do té doby podle něho budou v Česku raketově stoupat počty nakažených, chronicky nemocných i mrtvých. Poté by ale mělo dojít k menšímu zlomu, množství infikovaných prý začne pozvolna klesat. „Nakonec se možná i dočkáme toho, že ta situace bude jako před týdnem. Nový ministr zdravotnictví s tím nemůže nic dělat, ti lidé na JIP jsou už stejně chronicky nemocní a infikovaní,“ dodal Hořejší, který je zároveň zastáncem vládních opatření.

Imunolog v pořadu také řekl, že vrchol krize by měl nastat v době okolo 17. listopadu. „Předpovídám, že do měsíce tu bude několik tisíc mrtvých a do konce roku jich bude ještě o dost víc. Tyhle starosti budeme v té době mít. Jestli někdo v této atmosféře přijde, že ho utlačuje roušková totalita a cítí se nesvobodný, tak to musí být opravdu blázen,“ tvrdí Hořejší.