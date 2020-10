Nečekejme na vládu, nosme roušku, apeluje datový vědec. Nemocnice se chystají na nápor pacientů

Každý den je zásadní, upozorňuje Ludwig

Podle Ludwiga budou nemocnice nejhorší situaci čelit za tři až čtyři týdny, pokud nyní začnou všichni dodržovat opatření. „Mnoho lidí ještě dnes opatření nedodržuje, takže se to může protáhnout a může se prodlužovat moment, kdy se dostaneme do toho nejhoršího. To je na exponenciálním růstu to nejhorší, protože každý den dělá strašně moc,“ zdůrazňuje datový vědec.

Za deset dní může v nemocnicích podle Ludwiga ležet šest tisíc lidí, přičemž dodržování opatření může toto číslo srážet. Jak vysvětluje, exponenciála má setrvačnost: „Vlna bude do nemocnic dojíždět a riziko přetížení u malých nemocnic je dnes téměř stoprocentní,“ predikuje Ludwig.

Ostravské fakultní nemocnici pomáhají s vytížením jiné nemocnice v kraji, oceňuje Havrlant. „My získáváme čas, abychom v páteřní nemocnici byli připraveni na umístění, až v následujících dnech přijde vlna pacientů,“ komentuje.

„Není na co čekat. Pokud chceme pomoci nemocnicím a zbrzdit tu vlnu, je to o zodpovědnosti nás všech. Čím víc budeme dodržovat pravidla, tím víc ulevíme zdravotníkům,“ zdůrazňuje Ludwig. Češi by podle něj neměli čekat na vládní nařízení a měli by nosit roušku všude venku z vlastní iniciativy. „Kombinace zůstat doma, a když někam jdu, tak si vzít roušku, dokáže epidemii zbrzdit,“ doplňuje.