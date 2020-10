Kraje, města i nemocnice hledají možnosti, jak se od středy postarat o děti zdravotníků

Moravskoslezský kraj má na hlídání dětí připraveno 41 zařízení. Mají být otevřena až do večera a dětem zajistí i bezplatnou stravu, uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová. Dopravu do zařízení musí zajistit rodiče sami. Budou v nich platit stejná hygienická opatření, jaká byla dosud nastavena na školách, tedy například nutnost nosit roušku.

V Krajské nemocnici Liberec věří, že sestry a zdravotníci nabídky škol využijí. „Snažíme se jim pomoci i jako nemocnice, abychom předešli personálnímu kolapsu. Sháníme někoho, kdo bude vyučovat jejich děti obdobně jako na jaře, kdy to bylo ve spolupráci s pedagogickou fakultou,“ uvedl mluvčí nemocnice Václav Řičář. O kolik rodičů by mohlo jít, zatím neví, po zkušenostech z jara očekává desítky případů.

V Libereckém kraji se o děti po uzavření škol od středy postará vybraná desítka základních škol. Navíc budou připravené také tři mateřské školy v Jablonci nad Nisou, Jilemnici a Turnově. Fungovat mají od pondělí do pátku od 06:00 do 20:00, maximální počet dětí ve skupinkách je třicet, uvedl mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

Společně s uzavřením škol kabinet uložil zajistit péči o děti od tří do deseti let zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotní péče.

Pro hlídání děti zdravotníků a dalších pracovníků kritické infrastruktury státu vyčlenilo místo už i město Chrudim. Půjde o Základní školu Dr. Malíka a mateřskou školu Na Valech. Kolik dětí bude vyčleněná zařízení navštěvovat, není zatím jasné.

„Máme srovnání s jarem, kdy to byly jen jednotky dětí. Možná to ovlivní výše náhrady mzdy zaměstnanců, která se může snížit,“ uvedl tamní starosta František Pilný (ANO). Školku Na Valech by mohlo navštěvovat až 20 či 25 dětí a jídlo pro ně by se případně muselo dovážet. Podobným způsobem by mohly rozšířit provoz i některé další mateřské školy ve městě.

Některé nemocnice osloví studenty

Jak s naložit s uzavřením škol řeší i samotné nemocnice. „Začali jsme zjišťovat, kolik zaměstnanců by mělo zájem o hlídání dětí přímo v areálu nemocnice. Pokud bude dostatečný zájem, znovu jako na jaře bychom chtěli zajistit hlídání dětí, opět třeba i s pomocí studentek Střední zdravotní školy,“ uvedl mluvčí společnosti Karlovarská krajská nemocnice Vladislav Podracký. Podle zkušeností z jara by se to podle něj mohlo týkat desítek zdravotníků, zejména sester, jejichž děti nebudou moci navštěvovat základní školy.

Problémů s úbytkem personálu kvůli zavření prvních stupňů se obává i Krajská nemocnice v Krnově na Bruntálsku. Její vedení očekává, že část zaměstnanců zůstane doma s dětmi. „První případy ošetřovného již máme hlášeny a další jistě přibydou, “ řekl náměstek ředitele pro léčebnou péči Bronislav Sedláček. Situaci navíc zhoršuje, že se tam covidem nakazilo už 30 pracovníků z různých pracovišť a další zřejmě přibydou.

Podobné komplikace teď řeší i v benešovské nemocnici. Už nyní je tam personální situace napjatá, protože s přibývajícími pacienty s covidem-19 je poskytování péče náročnější a zároveň roste počet nakažených zdravotníků. Podle vedení by pro děti zaměstnanců měla být v provozu jedna ze základních škol.

„V této situaci je každý zdravotník v provozu klíčový, a proto se nemocnice jako zaměstnavatel bude snažit situaci řešit ve spolupráci s městem Benešov,“ vyjádřilo se už v pondělí vedení zařízení.