Na jihu Čech začínají docházet volná lůžka v nemocnicích. Situaci komplikuje epidemie žloutenky

Lidé byli se žloutenkou původně hospitalizovaní v českobudějovické nemocnici. Proto, aby v zařízení byl dostatek lůžek pro pacienty s koronavirem, museli lidi se žloutenkou převézt také do Českého Krumlova.

Většina pacientů s hepatitidou na jihu Čech zvládá infekci dobře, někteří však mají závažný průběh žloutenky a jsou na hranici selhání jater. Mírnější průběh má například Oldřich Šikula, i přesto však musí být v nemocnici. „Ze začátku jsem si myslel, že je to akorát nějaká chřipka,“ řekl.

„Mělo by přibýt padesát možná i víc pacientů v příštím týdnu,“ odhaduje situaci předsedkyně představenstra Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová. Žloutenka má totiž inkubační dobu 14 až 50 dní.

Nemocnice v Českém Krumlově pro desítky dalších pacientů sice připravuje místo v nové léčebně dlouhodobě nemocných, má však málo postelí i zdravotníků. „To budou muset být externisté, to už nepůjde vzít z těch kapacit. Šlo by to vzít, ale museli bychom omezit třeba operativu,“ řekla Roithová.

Kantýna se uzavřela

Hepatitidou typu A se lidé nakazili na přelomu září a října při obědě v českobudějovické kantýně. Ta je momentálně celá vydezinfikovaná a také uzavřená. „Já tam chodím nepravidelně, jeden den v týdnu. Mám rád smažené, řízky, vývary, polívky, tak to si ještě budu muset nějakou dobu odpustit,“ řekl Šikula.

Jihočeští hygienici teď podobně jako u koronaviru trasují kontakty nemocných žloutenkou, kteří musí podstoupit očkování.