Česko volí druhým dnem do krajských zastupitelstev a Senátu. Místnosti se zavřou ve 14 hodin

Preferenční hlasy a pozor na barvu obálky

V krajských volbách je možné udělit preferenční hlasy – zakroužkovat lze maximálně čtyři kandidáty. Tam, kde se souběžně volí také do Senátu, musí dávat voliči pozor na barvy lístků a obálek. Hlasovací lístek a obálka pro krajské volby jsou šedé, pro první kolo senátních voleb žluté. Lístek musí volič vložit do obálky téže barvy, jinak by byl hlas neplatný.



Krajských i senátních voleb se může zúčastnit každý občan starší osmnácti let, a to i v případě, že osmnáctiny oslaví až v sobotu. Kromě roušky potřebuje občanský průkaz či cestovní pas. Voleb se mohou účastnit pouze čeští občané, kteří jsou v konkrétním kraji nebo obvodu přihlášeni k trvalému pobytu, jinde v rámci svého kraje potom ještě s již vydaným voličským průkazem. Podobná pravidla platí i pro senátní volby. Kromě voleb probíhají i v sobotu na několika místech také referenda.

Výsledky krajských voleb a prvního kola volby do Senátu můžou lidé sledovat v tradičním volebním studiu České televize, které začíná ve 13:30 na ČT24. První předběžné výsledky se očekávají kolem 17. hodiny, ty oficiální a konečné by mohly být známé kolem 23. hodiny.