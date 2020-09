Věřitelé zkrachovalého H-Systemu schválili první posudky na prodej bytů v Horoměřicích

Podle šéfa věřitelského výboru a advokáta nějvětšího věřitele H-Systemu Petra Pavla, by stanovená cena neplatila pro současné uživatele bytových jednotek. Těm se v případě odkupu sníží částka v průměru o patnáct procent, což představuje výši investice, kterou lidé vložili do dostavby bytů.

„Vítáme, že se ledy pohnuly a že se naše dvacetiletá kauza blíží ke konci,“ řekl předseda bytového družstva Svatopluk Martin Junek. Nesouhlasí však s hodnotou dostavby, kterou určil posudek. „Ptám se, jestli se nespletli a ta čísla neotočili. My tvrdíme, že bylo 15 procent prostavěno a my jsme do toho vložili 85 procent,“ upozornil.

Za stanovené ceny budou podle Junka byty pro řadu obyvatel nedosažitelné. Určená výše investice do dostavby údajně odpovídá době před dvaceti lety, ceny bytů se ale určují ze současné ceny. „Ten zápočet je velmi malý a neodpovídá tomu, co jsme do toho vložili,“ řekl.

Za měsíc by měli věřitelé znát ceny všech bytů

Veškeré posudky by měl mít věřitelský výbor do konce října. Poté začne prodej, výsledky všech výběrových řízení by mohly být známé na přelomu jara a léta příštího roku. Noví majitelé u všech bytů by mohli být do katastru zapsáni do konce příštího roku. Na podání cenových nabídek budou mít lidé šest týdnů od zveřejnění inzerátu.