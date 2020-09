Jak se Česko vypořádá s epidemií? Je třeba dodržovat opatření a lépe komunikovat, věří experti a lékaři

„Nikde na poli nestojí prázdná nemocnice s lékaři a nečeká na to, až tam navezou pacienty,“ upozornil. Podle něj však nyní „nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem“, situaci je možné za dodržování nyní zaváděných opatření uklidnit a křivku nárůstu nemocných oploštit, aniž by se musela drasticky dusit ekonomika.

Podle ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Davida Feltla má české zdravotnictví kapacity, aby se o tyto pacienty postaralo, od jistého okamžiku to už ale bude na úkor jiné péče.

Epidemiolog z Univerzity obrany v Hradci Králové Roman Chlíbek věří, že rušení speciálně vytvořených „covidových“ lůžek poté, co nenašla na jaře využití, nebylo chybným krokem, a v případě potřeby budou znovu rychle k dispozici.

Nemocnice podle něj mají mezi sebou komunikovat a přesouvat pacienty podle potřeby. „Systém národního dispečinku funguje, ale je to o tom, aby (nemocnice) dodávaly správné údaje a byl centrální přehled, bez toho to není možné,“ říká Chlíbek k povinnosti hlásit obsazenost a volné kapacity v jednotlivých zařízeních.

O tom, že by se někde objevily potíže s umisťováním pacientů s covidem-19 do nemocnic, zatím neví ani předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka. Jako větší problém vidí spíš špatnou komunikaci ohledně covidu, a to jak směrem k laické veřejnosti, tak i uvnitř zdravotnického systému. Od nového ministra proto čeká zlepšení: „Rozhodnutí musí znít jednoznačně. Musí je prezentovat jedna hlava naprosto suverénním způsobem.“