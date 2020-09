Vládní opatření přišlo včas. Nošení roušek se projeví nejméně po čtrnácti dnech, tvrdí Mašek

Vládu nepochválil ani poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). „Vláda s opatřeními zareagovala pozdě. Dnes ani nevíme, kdo skutečně řídí strategii v boji s koronavirem. Roman Prymula se ráno pochlubil, že něco domluvil s premiérem a řekl, že roušky budou zavedeny všude. Odpoledne Adam Vojtěch tweetoval zase něco jiného,“ řekl.

Podle poslance Jakuba Michálka (Piráti) je nyní nutné se především zaměřit na budoucnost a opatření dodržovat. Podle něho je prý alarmující, že trasování nakažených je příliš pomalé, protože hygienické stanice postrádají pracovníky.

První místopředseda hnutí STAN Jan Farský vnímá negativně zase to, že opatření způsobují zbytečnou byrokracii. „Když stát plošně rozhodne o uzavření všech škol, tak následně chce po rodičích, aby dokládali to, že je škola skutečně uzavřena. Vláda tady vyrábí pravidlo pro úředníky, které je naprosto zbytečné. Ukazuje to na neschopnost státu řešit krizi a bohužel půl roku od začátku krize jsme furt na tom samém místě,“ popisuje Farský.