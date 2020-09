Vláda připravuje sebetrasování, lidé pozitivní na covid by mohli sami nahlásit kontakty

Připravuje se projekt takzvaného sebetrasování, kdy by lidé pozitivní na onemocnění covid-19 sami na webu vyplnili formulář se svými kontakty z posledních dní. Hygienikům by pak při telefonátu s nakaženým zbývalo kontakty jen vyhodnotit, říká vládní zmocněnec pro technologie a digitalizaci Vladímír Dzurilla. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by to expertům usnadnilo práci.