V Hostýně se odehrála 28. muklovská pouť. Dorazily desítky pamětníků

Bývalí političtí vězni se v sobotu sešli v Hostýně na Kroměřížsku na 28. muklovské pouti. Ta připomíná oběti politických procesů hlavně z padesátých let. Zatímco dříve se tam potkávaly tisíce lidí, kterým totalitní režim krutě zasáhl do životů, v sobotu do známého poutního místa v Česku dorazily už jen desítky přímých pamětníků. Tradici pouti tak uchovávají jejich potomci, přátelé nebo skauti.