Dal slib bratrovi, který zemřel v Afghánistánu. Nyní sám slouží v české armádě

Příslušník druhé roty Filip Štěpánek tak splnil slib, který si sourozenci před lety dali. „Kvůli bráchovi je třeba zabrat. A zároveň, že mě ta práce baví,“ vysvětluje, proč se přidal k armádě.

„Kvůli bráchovi už jsme Filipa znali dřív a dopředu jsme si řekli, že k němu budeme přistupovat jako ke každému jinému,“ říká velitel družstva Filip Musil. „Nedává na sobě vůbec nic znát a je v kolektivu výborně přijímaný,“ doplňuje střelec Jakub Macko.

Štěpánek by si rád vyzkoušel i zahraniční operaci. „Pokud bude příležitost, určitě budu rád,“ říká k tomu. Souhlasil by i s misí v Afghánistánu, kde zahynul jeho bratr. „Je jako každý jiný, takže má stejné možnosti. Jestli bude chtít do zahraničí, tak se tam dostane,“ komentuje to velitel praporu v Táboře Daniel Cekul.