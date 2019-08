Uvědomovat si konečnost. V Táboře si připomněli loňskou smrt českých vojáků v Afghánistánu

Slavnostním nástupem, modlitbou a zpěvem svatováclavského chorálu si tragickou událost z loňského srpna jako první připomněli vojáci 42. mechanizovaného praporu v Táboře, kde sloužili také jejich před rokem zabití kolegové. Pietní akt se odehrál přímo v areálu táborských kasáren.

Podle kaplana mechanizovaného praporu Petra Hašky je nutné si podobné události připomínat. „Je důležité si uvědomovat naši konečnost a to, že v armádě to není výjimečné. Je patřičné si vzpomenout na to, že někdo dokáže obětovat život za jiné,“ prohlásil kaplan. Dodal, že zástupci táborského praporu se v pondělí a v úterý vydají navštívit pozůstalé zemřelých vojáků. Chtějí také uctít jejich památku na místech, kde jsou pohřbeni.

Útok se odehrál v neděli 5. srpna 2018 ráno místního času při hlídce několik kilometrů od letecké základny Bagrám, jejíž okolí vojáci střežili. V Afghánistánu aktuálně slouží 345 českých vojáků. V bojových operacích tam zatím zahynulo 14 českých vojáků.