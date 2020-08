Volby by v červenci ovládlo ANO, polepšili si Piráti. TOP 09 by se do sněmovny nedostala

„U uskupení SPD a STAN není možné vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do Poslanecké sněmovny dostaly, či nedostaly,“ konstatují autoři průzkumu.

Méně než pět procent hlasů by podle modelu získala TOP 09, Trikolóra, Zelení a Svobodní.

CVVM sbíralo data pro tento průzkum v období od 18. do 29. července a dotazovalo se 972 lidí vybraných dle kvótního výběru, který napodobuje strukturu obyvatelstva Česka starších 15 let. Do volebního modelu vstoupilo 662 respondentů. Statistická chyba se pohybuje od 3,2 procentního bodu (u hnutí ANO) do 0,7 bodu u Zelených.