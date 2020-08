Na Tchaj-wan Miloše Vystrčila doprovodí devadesátičlenná delegace, pojede i vdova po Kuberovi

Opatření spojená s ochranou před koronavirem ovlivní i přípravu na cestu. Členové delegace podle Vystrčila nastoupí předem do dobrovolné karantény a budou se posledních 14 dní chovat podle jeho slov velmi opatrně. Nevyloučil proto, že někteří zájemci svoji účast přehodnotí, přesto podle něj pořád existuje mírný převis zájmu o cestu. On sám se hodlá rovněž chovat opatrně a nosit roušku častěji, než vyžadují předpisy.

V případě použití vládní letky by musela delegace totiž při mezipřistání vystoupit na několik hodin z letadla, což by znamenalo, že na Tchaj-wanu by po příletu musela nastoupit do karantény. „Vládní letka nedělala žádné problémy. My jsme skutečně neměli jiné řešení než využít komerční let,“ uvedl.

Cesta z principiálních důvodů

Proti cestě protestovala Čína, která Tchaj-wan považuje za svou provincii. Návštěvu kritizují i Hrad a představitelé vlády. Misi plánoval Kubera před svým lednovým úmrtím. I jeho od cesty zrazoval zejména prezident Miloš Zeman, podle něhož to ohrozí vztahy s Čínou. Ani premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) cestu nedoporučili. Vystrčil se ale rozhodl misi uskutečnit i z principiálních důvodů a kvůli nátlaku Číny, která pohrozila odvetou.

Tlak na to, aby se cesta neuskutečnila, podle něj stále existuje. „Dozvěděl jsem se to, co jsem již věděl, že Hrad s tou cestou nesouhlasí. Rovněž existuje vyjádření čínské ambasády, které je, řekl bych, zdvořilejší než to, které obdržel zesnulý Jaroslav Kubera. Ale žádný jiný zásadní dokument nebo zásadní výzvu, abych nejezdil, nebo uvidím, jsem neobdržel,“ řekl Vystrčil.

Na druhé straně cítí podporu, čehož si váží. „Z tohoto místa chci za to také poděkovat, že sílí podpora. Dokonce i z míst, která jsou velmi vlivná,“ dodal předseda Senátu. „Já myslím, že se to brzy dozvíte,“ odpověděl na dotaz ohledně těchto vlivných míst. Téma by mohlo být jednou ze součástí středečního jednání amerického ministra zahraničí Mikea Pompea v Senátu.