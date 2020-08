Na Tchaj-wan neletíme vládním letem z praktických důvodů, říká šéf Senátu Vystrčil

Vystrčil zdůvodnil výběr letadla tchajwanských aerolinek mimo jiné tím, že při cestě vládním strojem by cestu zkomplikovaly předpisy související s pandemií koronaviru. „Je to vyloženě z praktických důvodů. Vládní letka velmi dobře spolupracovala, ale ukázalo se, že musíme v případě použití vládní letky mezipřistát. To je buď v Indii, Thajsku, nebo na Filipínách, a to jsou všechno rizikové oblasti,“ řekl.

Při mezipřistání by cestující museli na několik hodin vystoupit, což by podle něj znamenalo, že na Tchaj-wanu by pak po příletu museli do karantény.

„Proto tady vznikla možnost, že bychom použili tchajwanské aerolinie,“ doplnil předseda Senátu. Pro použití komerčního letounu byla podle něj stanovena podmínka, že let nesmí být dražší než cesta státním letounem. Stroj aerolinek přitom bude mít větší kapacitu, díky čemuž mohl Senát uspokojit více žadatelů o účast ze strany podnikatelů.