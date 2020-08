Zaměstnanci nemocnic a následné péče dostanou 11 miliard. Stát odměňuje za nasazení při pandemii

Dotace pro zaměstnance nemocnic a následné péče přicházejí po tlaku od provozovatelů zdravotnických zařízení. Jejich personál byl během pandemie v extrémním nasazení – a na jejich speciální odměnění neměli ředitelé peníze.

O dotace na mimořádné odměny můžou zařízení žádat do 5. září. Mezi zdravotníky by se měla celkem rozdělit částka zhruba 11 miliard korun. Pro každého je to 25 tisíc korun za měsíc. Další pracovníci jako administrativa, údržbáři nebo uklízečky by měli získat odměnu do 10 tisíc korun. A to za období od března do konce května.