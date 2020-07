Turecko propustilo Farkase a Všelichovou, které odsoudilo za terorismus. Do Česka přiletí večer, řekl Babiš

13. prosince 2016 – Turecko navštívil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), mimo jiné jednal také o zadržených Češích. Po setkání se svým protějškem Mevlütem Çavuşogluem řekl, že vidí na turecké straně ochotu pomoci a vyjít České republice vstříc, případ ale nepůjde vyřešit za den. Zaorálek o případu jednal i s tureckým premiérem Binalim Yildirimem. Český ministr řekl, že dvojice se nechtěla zapojit do teroristických aktivit, ale chtěla na území ovládaném kurdskými jednotkami v Sýrii vybudovat polní nemocnici.

8. února 2017 – Prokuratura ve městě Şirnak na jihovýchodě Turecka obžalovala Všelichovou a Farkase z příslušnosti k ozbrojené teroristické organizaci. Požadovala pro ně trest v rozmezí sedmi a půl až 15 let vězení. O měsíc později česká média informovala, že začátek procesu je naplánován na květen.

2. srpna 2017 – Markéta Všelichová a Miroslav Farkas byli nepravomocně odsouzeni na šest let a tři měsíce do vězení za spolupráci s bojovníky milic syrských Kurdů YPG. Obhajoba se odvolala. Ministr Zaorálek tehdy řekl, že se chce kvůli případu spojit s tureckým protějškem. „Celou dobu jednáme s tureckou stranou. Počkáme na odvolací soud a pak uvidíme, co bude dál,“ řekla v srpnu mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagnorová.