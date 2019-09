Turecký nejvyšší soud potvrdil tresty dvěma Čechům. Odsedí si šest let a tři měsíce

Česká diplomacie dřív usilovala o vyhoštění dvojice do Česka. Spekulovalo se i o tom, zda by si dvojice mohla trest odpykat v českém vězení. Ministerstvo zahraničí pak ale došlo k závěru, že to není možné. Padla také varianta usilovat o návrat dvojice za tu cenu, že by Česko uznalo verdikt tureckého soudu.

2. srpna 2017 – Markéta Všelichová a Miroslav Farkas byli nepravomocně odsouzeni na šest let a tři měsíce do vězení za spolupráci s bojovníky milic syrských Kurdů YPG. Obhajoba se odvolala. Ministr Zaorálek tehdy řekl, že se chce kvůli případu spojit s tureckým protějškem. „Celou dobu jednáme s tureckou stranou. Počkáme na odvolací soud a pak uvidíme, co bude dál,“ řekla v srpnu mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagnorová.

„Myslím si, že to jde obtížně, protože to odporuje ústavě. Je dost těžké, aby u nás někdo byl ve vězení za něco, co u nás není pokládáno za trestný čin. My nepokládáme YPG za teroristickou organizaci, a tudíž těžko může být u nás někdo trestán za něco, co je s ní spojeno,“ uvedl v srpnu minulého roku tehdejší šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Česko by totiž muselo uznat, že YPG je teroristickou organizací. A to je v rozporu s linií tuzemské zahraniční politiky.