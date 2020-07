Sedmdesátník staví ferraty bez povolení a chce v tom pokračovat. I přes nesouhlas ochránců přírody

Čtyřiasedmdesátiletý lezec a stavitel ferrat Karel Bělina se stavění zajištěných skalních cest věnuje už desítky let. Postavil i tu nejznámější na Pastýřské stěně v Děčíně.

„Já všechny ferraty stavěl bez povolení, proto jsou problémy. Protože než bych se dočkal povolení, tak to už bych si mohl hoblovat prkna na penál,“ prohlásil Bělina poté, co se slovně střetnul s ochránci, a za svým dílem si stojí.

Hnízdící sokolové

A právě povolení stavět v přírodní rezervaci zajištěné skalní cesty je problém, hlavně kvůli sokolům. „V CHKO České středohoří hnízdí na skalách jen čtyři páry kriticky ohroženého sokola stěhovavého. Tři páry hnízdily neúspěšně a všechny jsou shodou okolností u lezeckých cest, případně nově postavených ferrat,“ uvedl zoolog Václav Beran.

Nelegální jsou podle ochránců dvě takzvané via ferraty, a to na Vrabinci a na Kozím vrchu.

„Na Vrabinci to řeší Agentura ochrany přírody a krajiny a na Kozím vrchu to má na starosti Česká inspekce životního prostředí. Až doběhne přestupkové řízení, tak podle našeho názoru je nutné ty via ferraty z přírodních rezervací odstranit,“ přiblížil ředitel agentury Pavel Kříž.

O výši pokuty se rozhodne v následujících měsících. Nadšený lezec chce ale ferraty stavět dál. „Měli bychom rozvíjet cestovní ruch, aby lidé měli kam chodit. I s dětmi chodí na ferraty a je to prostě úžasný,“ myslí si Bělina.