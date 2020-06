O víkendu odstartovaly první letní dětské tábory. Omezují je hygienická opatření i velká voda

Termín pro tábor byl podle Šmídy rozhodnut už s ročním předstihem, a to kvůli organizaci a pronájmu místa. S jeho vyhlášením se pak na jaře čekalo na vývoj situace kolem šíření koronaviru. Poté, co epidemiologové v květnu oznámili, že letní tábory povolí, byl zájem o účast veliký, řekl Šmída.

Děti z českolipského oddílu „tomíků“, tedy turistického oddílu mládeže, odjely o víkendu na tábor do týpí na louce u Uherského Hradiště. „Budeme schovaní v lese, bereme s sebou kola, takže budeme jezdit jen po okolí. Neplánujeme žádné výlety do měst nebo na veřejné prostory,“ popsal vedoucí oddílu Zdeněk Šmída. Na tábor se podle něj přihlásilo dvacet sedm dětí, které se v oddílu schází celoročně.

V některých doporučeních hygieniků podle ní byly dosud nejasnosti, a to hlavně v postupu při výskytu covidu-19. Nyní ministerstvo aktualizovalo své pokyny tak, že v případě potvrzení nákazy by se tábor neměl ihned rušit, ale o dalším postupu by měli rozhodnout hygienici po posouzení konkrétní situace, uvedla.

Pořadatelé najali navíc uklízečky a zdravotníky

„Omezení budou, ale je super, že nemusíme s dětmi nosit roušky. Ale musíme si uvědomit, že tábor je v podstatě kontaktní záležitost a ty děti se tam potkají při různých aktivitách. Každopádně se budeme snažit všechna nařízení dodržet,“ uvedl za Jihočeskou oblast České tábornické unie Pavel Bouda.

Dům dětí a mládeže v Ostrově pořádá příměstské i pobytové tábory v Manětíně. Podle Dagmar Gburové je zájem o tyto tábory srovnatelný s předešlými roky. Turnusy tam mají plně obsazené. „Museli jsme ale změnit programy, které budou nově bez výletů. Místo výletů do města a na památky se letos zaměříme více na výlety do přírody, do lesa,“ řekla Gburová. Podle ní se letos zvýší náklady na přípravu táborů. „Musíme více investovat do ochranných prostředků, hlavně do dezinfekce. Uklízečky i zdravotnice budou pravidelně celý areál kontrolovat a uklízet,“ popsala.

Karlovarský Dům dětí a mládeže i letos pořádá pobytové tábory na Vladaři a ve Studánce. Podle ředitelky domu dětí Dany Babincové si současné zpřísněné podmínky hygieny vyžádaly některé úpravy. „Například tábory skončí o den dřív, abychom mohli před dalším turnusem všechno vydezinfikovat. Tábory se také budou odehrávat jen v táboře a lesích okolo. Po dohodě s hygieniky jsme letos zrušili například návštěvy památek nebo koupališť,“ popsala Babincová.

Některé tábory museli pořadatelé zrušit

Největší pořadatel letních dětských táborů v Plzeňském kraji, Středisko volného času Radovánek z Plzně, kvůli důsledkům koronavirové krize odřekl jen dva z připravovaných táborů. Naplánoval je v nových místech, majitelé těchto ubytovacích míst ale nakonec tábor odřekli, protože nemohli dodržet nařízená hygienická a bezpečnostní opatření. „Většina táborů je plně obsazena, v některých zbývá nejvíc šest, ale většinou jen dvě tři volná místa,“ uvedla ředitelka Radovánku Eva Tischlerová.

Novinkou jsou letos příměstské tábory s názvem Radovánek pro první linii. „Jsou poděkováním všem, kteří v nelehké době koronavirové krize stáli a stojí v první linii, tedy zdravotníkům, hasičům, záchranářům i prodavačům. Během prázdnin se za symbolickou cenu postaráme o jejich děti,“ řekla.

Středisko volného času Lužánky v Brně letos s ohledem na koronavirovou pandemii zrušilo vodácký tábor na řece Moravě. „Bylo doporučení nedělat putovní a vodácké tábory. My jsme vyhodnotili, že klasická voda splňuje obě tato kritéria. Spí se v kempech, je tam spousta lidí kolem a člověk není schopný zabezpečit nic, takže jsme se dopředu rozhodli to zrušit,“ uvedl ředitel střediska Jan Ondroušek.

Centrum místo toho nabízí zdravotnický tábor v Dobré Vodě u Mrákotína na Jihlavsku. Kapacita tábora je pětadvacet dětí. „Je to zaměřené na záchranářskou práci, co dělat s úrazy, co se děje, když se projede kolem nehody. Je to přizpůsobené dětem, vše se dělá zážitkově,“ popsal Ondroušek.

V Čekyni u Přerova se rozhodli zrušit klasické tři dvanáctidenní turnusy po zhruba sto třiceti dětech, místo nich se letos přiklonili ke krátkodobým táborům, a to až od poloviny července. „Odříkali nám vedoucí a stále volali kvůli nejistotě i rodiče. Proto jsme se rozhodli v polovině května klasické tábory zrušit. A když se opatření zrušila, rozhodli jsme se pro krátkodobé tábory s omezeným počtem osmdesát dětí. Ty už jsou obsazené,“ uvedla za Dětský tábor Čekyně Věra Pavelková.

Podle odhadů České rady dětí a mládeže se letos uskuteční asi o desetinu táborů méně než před rokem. Jejich ceny pořadatelé moc neupravovali. Dlouhodobě se pohybují v průměru kolem dvou a půl tisíce korun za desetidenní pobyt. Loni se podle rady konalo v České republice kolem šesti tisíc táborů, kterých se zúčastnilo zhruba čtyři sta tisíc dětí. „Každoročně jsou přibližně dvě třetiny letních táborů v červenci a třetina v srpnu,“ dodala Polak.