Další města podpořila prodloužení Baťova kanálu na Hanou. Podle oponentů je to ale nerentabilní

Olomoucký kraj si od projektu slibuje další příliv turistů do regionu. „Prodloužení Baťova kanálu je vize, kterou se teď budeme snažit naplnit. Čeká nás dlouhá cesta. Musíme vyřešit řadu technických problémů, otázku financování a ekologické aspekty projektu. Pokud se nám to podaří, a já věřím, že ano, získá Olomoucký kraj obrovskou devizu, která bude přínosem nejen pro turistiku, rekreaci nebo vodní sporty, ale pro celý region,“ řekl hejtmanův náměstek Pavel Šoltys (ČSSD).

Baťův kanál je dobrá marketingová značka

Baťův kanál je podle Šoltyse dobrá marketingová značka, která může pomoci nalákat návštěvníky na Hanou spojením vodní turistiky a cykloturistiky. K memorandu se zatím nepřipojila města Olomouc a Kroměříž, se kterými by se mělo o projektu dál jednat.

Baťův kanál aktuálně měří přes padesát kilometrů a vede od Otrokovic ve Zlínském kraji přes Veselí, Strážnici a Petrov v Jihomoravském kraji na Slovensko do Skalice. Ročně ho navštíví devadesát tisíc lidí. V přístavech si lze půjčit na sto padesát lodí.

V budoucnu se plánuje prodloužení trasy na jedné straně z Otrokovic do Kroměříže a na straně druhé z Petrova přes Rohatec do Hodonína. Délka kanálu by tak přesáhla 75 kilometrů. Z Kroměříže by Baťův kanál pak měl pokračovat na území Olomouckého kraje.