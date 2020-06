Členové Českého svazu bojovníků za svobodu volají po novém vedení. Vodička prý špatně nakládá s penězi a dělá ostudu

V Českém svazu bojovníků za svobodu probíhá boj o moc. Organizace, která by se měla starat o odkaz odbojářů z druhé světové války, budí emoce. Jak kvůli propojení svazu s různými extremistickými spolky, například Klubem českého pohraničí, tak i kvůli špatnému hospodaření.

Uvnitř svazu vznikla platforma, která požaduje výměnu vedení. „Pokusili jsme se vyměnit našeho předsedu, protože jeho pověst je natolik poškozena, že to škodí celému našemu svazu,“ vysvětlil člen svazu Milan Fryčka. Předseda organizace Jaroslav Vodička se k věci opakovaně odmítá vyjádřit.

Vodička je znám kontroverzní rétorikou

Kontroverzní projev přednesl Vodička například na tryzně v Terezíně před čtyřmi lety, kde mluvil o uprchlících, a sklidil za to kritiku. „Několikrát jsem byl na akcích, kde mluvil. A musím říct, že jsem se hluboce styděl za to, co povídal. Proto jsme v Senátu přijali usnesení, že se nebudeme zúčastňovat akcí, kde bude Svaz bojovníků,“ prohlásil místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09).

„Projevy pana Vodičky jsou svérázné, ale zas na druhou stranu, kdo například z politiků nemá svérázné projevy? Poměřovat to dvojím metrem mi nepřijde úplně nejlepší,“ hájí Vodičku poslankyně za KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Bojkot senátorů, ale i dalších politiků, se projevil v říjnu 2018, kdy Svaz bojovníků za svobodu pořádal v národním památníku na Vítkově oslavy vzniku republiky. Sál byl poloprázdný a od té doby se vedení svazu účastní některých vzpomínkových akcí mimo hlavní program, jako například letos v červnu v Lidicích.