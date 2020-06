Poslance čeká debata o zahraniční politice. Tématem je vztah k Izraeli

Poslanecká sněmovna ve středu schválila zákon, který má pomoci řešit daňové spory v Evropské unii. Jedním z témat schůze dolního parlamentu by měla být i debata o česko-izraelských vztazích. Poslanci se zřejmě budou věnovat novinovému článku tří českých ministrů zahraničních věcí, kteří kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Dolní komora by měla také mimo jiné schvalovat novelu, která zlepší informovanost klientů bank. Jednání je do 9:46 přerušeno.