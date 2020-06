Čeští producenti musí vědět, že vypěstované potraviny nevyhodí, tvrdí předseda Zemědělského svazu

Návrh zákona chce stanovit podíl českých potravin na trhu

Postavení českých výrobků na tuzemském trhu chce upravit návrh zákona, který poslanci ve středu vrátili do druhého čtení. Prodejcům by stanovil jejich minimální podíl v obchodech. Podle bývalého ministra zemědělství Petra Bendla (ODS) by ale zákon jen nahrával velkým potravinářům.

S tím však Pýcha nesouhlasí. „Těm to v ničem nepomůže, ti v těch řetězcích už jsou,“ řekl. Možné by podle něj bylo přijmout model, který funguje v zahraničí. Kromě velkých producentů, kteří dodávají do centrálních skladů řetězců, ze kterých se pak potraviny rozváží do jednotlivých prodejen po celé republice, by v obchodech mohl existovat třeba regionální pult s potravinami, které byly vyrobené v jejich bezprostředním okolí.

Do řetězců by se tak mohli dostat i malí výrobci, kteří by jinak nebyli schopní garantovat dodání velkého objemu potravin právě pro centrální sklady.