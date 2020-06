„Je to nesmysl.“ Babiš odmítl, že zákon o evidenci majitelů mu pomáhá ve sporu o střet zájmů

Kabinet předpis schválil hlasy ministrů za ANO, zástupci koaliční ČSSD se zdrželi. Babiš odmítl, že mu má předpis pomoci. „Myslím, že právníci to dostatečně vysvětlili. A podsouvat tady, že naši ministři mi jdou s něčím na ruku, to já zásadně odmítám. Myslím, že to bylo vysvětleno,“ uvedl.

Premiér řekl, že sám námitkám ani nerozumí. „Chápu, že opozice má stále jen antibabiše, to je jejich problém. Určitě to bude plamenná diskuse, ale já k tomu nemám co říct. Jen se divím, že stále někdo pokračuje jen v programu proti Babišovi a nic jiného neumí,“ konstatoval šéf vlády.

Zákon kritizují protikorupční organizace i opoziční strany

Předpis kritizovaly organizace Transparency International, projekt Rekonstrukce státu i opoziční strany. Podle Pirátů předpis premiéru Babišovi usnadňuje schovávat své vlastnictví Agrofertu a přijímat neoprávněně další dotace. „Jsem přesvědčen, že vláda si nemůže svévolně změnit mezinárodně platný termín jako patrně jediná země EU,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan vyzval předsedy opozičních stran k tomu, aby podepsali pozměňovací návrh, který by kritizované ustanovené změnil. Odsoudil také postoj sociální demokracie.

„Statečná, statečná ČSSD. Ono hodit to na Poslaneckou sněmovnu, ve které si komunisticko-populisticko-fašistická koalice schválí, co pro ni bude výhodné, je 'hrdinství,'“ uvedl Rakušan na Twitteru. „Spojme se proti tomu. Ať se ukáže, kdo je kdo,“ doplnil.