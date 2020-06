Plánuje se ombudsman zaměřený na práva dětí. Vyhodnocoval by jejich podmínky a řešil stížnosti

Nový ochránce dětských práv by pravidelně vyhodnocoval podmínky dětí a na jejich základě by vydával doporučení úřadům a zákonodárcům. Prověřoval by i stížnosti a domáhal se nápravy. Agendu by mělo na starosti 35 expertů, 15 zaměstnanců by zajišťovalo provoz. Výdaje na instituci by podle Válkové činily 40 milionů korun ročně.

Dětským ombudsmanem by se mohl stát člověk nad 30 let, který by se aspoň pět let věnoval dotyčné problematice. Volila by ho sněmovna, jež by vybírala z kandidátů, které by navrhl Senát a prezident. Nominovaní by museli získat pět doporučení od dětských organizací. Válková řekla, že návrh zákona vládě předloží „do léta“, tedy do několika týdnů. Dodala, že o podpoře jednala s SPD či KSČM.