Nedostatek informací, chaos při testování. O nákaze v Dole Darkov se prý horníci dozvídali z internetu

„Volal jsem kdekoho, nikdo nic nevěděl. Proč tedy potom nevylezli a neorganizovali to na místě a ty lidi neroztáhli dva metry od sebe?“ diví se elektrikář Dolu Darkov Petr Podzemný. Na některé horníky ve frontě první den testy ani nevyšly. „Stál jsem tam hodinu a půl a pak lidé přede mnou řekli: ,Stop, už nejsou testy, běžte domů,‘“ popsal elektrikář. „Já do práce teď nechodím, protože mám strach,“ dodává horník Martin Kremer, který na testování dorazil.

Vedení OKD zpřísnilo hygienická opatření, zkrátilo směny a zavedlo třísměnný provoz, aby se horníci potkávali co nejméně. Ten ale trval jen do 19. dubna. „Nejdříve nám stáhli hodinu a za čtrnáct dnů se to zase vrátilo zpátky,“ řekl horník Martin Kremer s tím, že se čtyřsměnný provoz vrátil a směny se znovu prolínaly.

„Funguje to tak, že přijdete do šachty a lidi se tam mačkají. Sto lidí se tam mačká na sebe, úplně těsně. A stojí tam ve frontě třeba dvacet minut. Pak jdou do šaten, tam se zase mačkají,“ popisuje elektrikář Petr Podzemný. „Podmínky jsou takové, že se koupeme všichni společně,“ dodal jeho kolega.

Nedostatek informací od vedení

První pozitivní test se u zaměstnance Dolu Darkov potvrdil 24. dubna. Původ nákazy se zjistit nepodařilo. Během května postupně přibývali další nemocní. Vedení OKD ale o nákaze samo neinformovalo. „Z vedení vám nikdo nic neřekne. Přijdu domů a moje partnerka mi z internetu říká, co se děje na šachtě. Tady to je fakt jako za komunistů, normálně zatloukat, zatloukat, ono to nějak vyhnije,“ stěžuje si elektrikář dolu Podzemný.

„O nákaze v OKD informovaly odborové svazy. OKD neinformovalo vůbec, web zel prázdnotou a žádné oficiální vyjádření nikde nebylo,“ potvrdila opoziční zastupitelka Karviné Zuzana Klusová (Piráti). Podle mluvčí ODK jsou ale zaměstnanci o aktuálním dění informováni prostřednictvím zástupců odborů, kteří jsou součástí krizového štábu. „O opatřeních proti šíření nemoci byli informováni také na internetu, letáky a nadřízenými techniky,“ dodala.

Testování celé šachty až po týdnu

Nemocní horníci, kteří byli prakticky bez příznaků, ale chodili do práce. „Na dílnách už vím o dvou klucích, kteří byli nemocní. Byl jsem tam s nimi v úzkém kontaktu, chodili jsme vedle sebe, bavili jsme se,“ říká Podzemný. „Chtěl jsem jet za mamkou a ona říkala, ať tam nejezdím. Bráchovi v (automobilce, pozn. red.) Hyundai zakázali chodit do práce, protože má člena rodiny na Darkově,“ říká horník Martin Kremer. „Trénuju cyklistiku a rodiče mají strach posílat se mnou děti na trénink, protože jsem z Drakova,“ dodává Podzemný.

Mezitím přibyly pozitivní případy i z jiných pracovišť. „Měli třeba slabé potíže, takže jsme rozhodli během týdne, že se otestuje celá šachta,“ uvedla hygienička Svrčinová. Někteří horníci přišli už podruhé. „Neřekli nám, proč podruhé, asi protože se tady objevilo více pozitivních případů,“ řekl jeden z testovaných.

Provoz Dolu Darkov je od víkendu omezen na minimum. Horníci, kteří přijeli do práce, nesfárali, ale většinou se pouze nechali otestovat na koronavirus. „Teď není provoz vůbec žádný. V sobotu a v neděli ho zajišťuje jenom nějakých devadesát lidí,“ popisuje jeden z horníků.

Horníci v jednom autobusu

Celkově se nakonec analyzovalo asi dva a půl tisíce vzorků. V neděli 24. května večer bylo nemocných více než 150 zaměstnanců Dolu Darkov, přes padesát jejich příbuzných i šest polských pendlerů. Hygienici prověřovali další stovky kontaktů, kterým nařídili karanténu. Covid-19 zjistili u několika pracovníků sousedních dolů, kteří se s těmi z Darkova potkali v autobusu.

„To si musí řádně řešit vedení dolů a musí se z toho poučit, protože kdyby se ukázalo, že nejsou schopni to systémově nastavit tak, aby k šíření viru nedocházelo, tak může časem dojít k tomu, že se bude omezovat provoz v dolech,“ řekl epidemiolog Rastislav Maďar. Podle výkonného ředitele OKD Radima Tabáška je důl živý organismus a jeho zastavení je vždycky složitý proces.

Útlum těžby

V Polsku podle hejtmana Moravskoslezského kraje utlumili na minimum už čtyři až pět šachet. „V okamžiku, kdy by se otestovali všichni lidé z dolu, všechno se vyčistilo a vrátili se do práce pouze ti, kteří mají jistotu, že nebyli v kontaktu s nakaženým, tak si myslím, že by se to dalo jednoduše napravit, ale já bych nerad udílel knížecí rady,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Vedení OKD v neděli 24. května potvrdilo, že těžba v Dole Darkov je přerušena a probíhají jen nezbytné práce. Není jasné, kdy se důl znovu rozjede.