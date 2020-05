Můžeme kompenzovat náklady, ne ušlý zisk, říká Havlíček. Podle opozice není přístup vlády férový

„Vláda přece nebyla tím – jakkoli byla tím vykonavatelem, který řekl, že budou restrikce a že se zavře ekonomika – kdo ten problém způsobil. Na tom se snad všichni shodneme, že to je problém vyšší moci, problém epidemie, na který vláda nějakým způsobem reagovala,“ uvedl Havlíček a zmínil některá vládní opatření včetně kurzarbeitu či programu Antivirus.

Vicepremiér tak vysvětloval, proč vláda nepočítá s vytvořením mechanismu pro odškodňování firem kvůli restriktivním opatřením, která kabinet přijal při pandemii koronaviru. Pokud podnikatelé budou škody mít, mají se podle Havlíčka obrátit na soudy a prokázat je.

„Snažíme se saturovat jejich náklady. Nikoliv ušlý zisk nebo škodu, protože lze diskutovat o tom, jaká by ta škoda mohla být, kdyby se podnikalo v rámci koronaviru a kdyby nebyla ekonomická opatření. Třeba by to bylo také horší,“ dodal Havlíček.

Opozice: Přístup vlády není fér

Poslanec Radim Fiala (SPD) míní, že úlevy nejsou dostatečné. „Daleko důležitější by bylo například odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance nebo platba DPH ze skutečně zaplacených faktur,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD.

Jeho strana by také podpořila novelu zákona o veřejném zdraví, jejíž součástí by byl právní nárok podnikatelů na přiměřenou kompenzaci škod. „Přiměřená kompenzace znamená, že škody nemohou být hrazeny v plném rozsahu – zisk a podobně – tak, aby to státu nezpůsobilo ekonomické potíže,“ dodal Fiala.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek sice souhlasí, že nelze odškodnit ušlý zisk, tvrdí ale, že se stát nepostavil k problému čelem. „On se měl chovat fér a říct: nemůžeme vám uhradit náhradu škody, ale budeme se podílet na vašich fixních nákladech, které ponesete a budete je muset platit, i když máte nařízeno zavřít. A to bohužel šlo z vlády jak z chlupaté deky,“ tvrdí Kalousek.

Podle TOP 09 by bylo namístě schválit odškodňovací zákon. „Aby bylo zřejmé, na jaké odškodné má v případě omezujících nařízení vlády firma nárok, nebo nemá,“ dodal Kalousek.

