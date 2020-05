Prezident Zeman jmenuje nového předsedu Nejvyššího soudu. Jméno vybraného kandidáta nesdělil

Prezident Miloš Zeman ve středu jmenuje nového předsedu Nejvyššího soudu (NS). Řekl to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, jméno kandidáta ale neuvedl. Funkce se uvolnila letos v únoru, kdy se dosavadní šéf soudu Pavel Šámal stal ústavním soudcem. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) doporučila za Šámalova nástupce Roberta Fremra z Mezinárodního trestního soudu. Ten ale ve středu v Radiožurnálu odmítl, že by měl být jmenován právě on. Dříve se mluvilo také o místopředsedovi NS Romanu Fialovi, i ten však podle Radiožurnálu nominaci vyloučil. Serveru Česká justice kandidaturu potvrdil soudce NS Petr Angyalossy a v médiích zaznělo i jméno František Púry, což je předseda trestního kolegia NS.