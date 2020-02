Zeman jmenoval Šámala ústavním soudcem

„Po dvanácti měsících rozhodování v neúplném složení tak ÚS bude moci lépe plnit své ústavou předepsané funkce. Ačkoliv absence jednoho z patnácti soudců neměla přímý dopad na usnášeníschopnost, rozhodně znamenala zvýšené zatížení všech zbývajících soudců. Ti si mezi sebe museli rozdělit cca 270 věcí, které by jinak připadly patnáctému soudci,“ uvedl generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger.

Mezi nejvyššími soudci by měl Šámala nahradit současný místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr, kterého chce prezidentovi navrhnout ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Jeho nástup umožní plně obsadit všechny čtyři senáty Ústavního soudu, dosud musel v jednom senátu některý ze soudců zaskakovat. Plénum ÚS nyní rozhodne o tom, v jakém senátu bude Šámal působit. Pravděpodobné je, že bude zařazen do čtvrtého senátu s Janem Filipem a Josefem Fialou.

Prezident Zeman Šámalovi poblahopřál k jeho jmenování. „Jsem přesvědčen, že váš příchod do Ústavního soudu zlepší jeho dynamiku,“ řekl nově jmenovanému soudci a vyzdvihl jeho zkušenosti a pracovitost.

Členství v KSČ jako životní selhání

Šámal v lednu ke své nominaci uvedl, že se chce vrátit k rozhodovací činnosti. „Myslím, že splňuji odborné předpoklady,“ věří tvůrce současného trestního kodexu. Zároveň slíbil, že si zachová nestrannost a nezávislost. „Nezávislost musíte mít v sobě, nikdo vás ji nenaučí,“ doplnil a avizoval, že omezí svou pedagogickou a publikační činnost.

Podpořil také snahu předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, aby návrhy rozhodnutí jednotlivých senátů Ústavního soudu projednával soud jako celek, pokud by s nimi ostatní členové sboru nesouhlasili.

Šámal také připustil, že jeho handicapem je členství v předlistopadové komunistické straně. „Považuji to za určité selhání ve svém životě. Celou svou činností jsem se snažil, abych to napravil,“ řekl. Dodal, že do KSČ vstoupil na počátku kariéry i pod vlivem zkušeností z rodiny.

Pavel Šámal se kromě přípravy trestního kodexu podílel na zajištění členství Česka v Evropské unii a na činnosti Legislativní rady vlády. Je členem zkušebních komisí a univerzitních vědeckých rad, trestní právo vyučuje mimo jiné na právnických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě.

V čele Nejvyššího soudu Šámal stál od ledna 2015, kdy nahradil Ivu Brožovou. Svou soudcovskou kariéru ale zahájil už u Okresního soudu v Mostě, kde působil od roku 1979 jako předseda senátu. V roce 1982 odešel na Krajský soud v Ústí nad Labem a v roce 1991 na Nejvyšší soud České republiky, ze kterého se v roce 1993 stal Vrchní soud v Praze. U Nejvyššího soudu v Brně působí jako soudce a předseda senátu trestního kolegia od roku 1993.

Šéfa Nejvyššího soudu jmenuje podle zákona prezident na desetileté funkční období z řad soudců. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček nesdělil, v jakém horizontu se chystá Zeman Šámalova nástupce vybrat. „Otázky tohoto typu zásadně nikdy nekomentuji,“ sdělil. Když v roce 2015 kvůli důchodovému věku oznámila rezignaci Brožová, Zeman jmenoval Šámala dva dny nato.