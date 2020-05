Nedostatek vláhy trápí Česko už pátým rokem. Stát chce investovat do vodárenství a krajinných prvků

Obě ministerstva proto přišla s novými opatřeními. Zemědělský resort chce investovat 2,5 miliardy navíc do vodohospodářských staveb, ministerstvo životního prostředí má zase v plánu prosadit povinnost budování ploch, které akumulují a prosakují dešťovou vodu.

Podle náměstka ministra zemědělství Pavla Sekáče jsou však meliorace v Česku zmapovány. Trubky, které údajně leží zhruba pod pětinou zemědělské půdy, jsou ale prý většinou nefunkční. „V minulosti tu vodu odváděly, ale mnohdy ne na to cílové místo, kam by měla dotéct,“ popsal socialistické meliorace Sekáč.

Dodal, že vláda omezila maximální povolenou velikost takto ohrožených polí na třicet hektarů. Od roku 2021 by opatření mělo platit pro všechny zemědělské plochy. Podle sedláka je omezení malé.

Současný nejzávažnější problém podle něj představuje eroze. „Padesát procent zemědělské půdy v Česku je dotčeno vodní erozí. Deset procent je jí mírně ohroženo a dalších deset silně. A to se ještě nebavíme o větrné erozi,“ řekl Pitek v pořadu.

Expertní skupina vytvořila seznam pomocných činností

Náměstek rovněž přiznal, že situace se suchým počasí je alarmující. „Narůstá nám teplota, těch horkých slunných dnů je čím dál víc. Z hydrologického hlediska byl rok 2019 srážkově průměrný, ale úhrn teplot mnohem větší. Kvůli vyššímu výparu dopadlý déšť nedoplnil spodní vody,“ uvedl.

Podle Sekáče vláda na opatřeních proti suchu dlouhodobě pracuje. Stát chce proti suchu bojovat prostřednictvím vodárenských a krajinných prvků. Pracovní skupina složená z expertů ministerstev životního prostředí a zemědělství vytvořila list činností a aktivit, které by měly situaci vyřešit.

„Jsou mezi nimi také příčinná opatření. Co se teď řeší, jsou prostředky, které se na to musí uvolnit. Jde o oblasti vodárenství, vodních toků a investic směřovaných do krajin,“ řekl Sekáč. Rovněž uvedl, že ministerstvo má přípravný investiční plán na koncepci vody a sucha.

Na otázku, kolik peněz by bylo potřeba investovat do opatření proti suchu v roce 2020, odpověděl, že „do dalšího roku je možné odrážet se od částky více než 14 miliard“.