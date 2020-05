Budějovický obchvat bude hotový o rok později. Zpozdí ho stavba tunelu, kam prosakuje voda

„Protože jsme při stavbě detekovali agresivní spodní vodu, místy vysoký sloupec spodní vody a zároveň jsme na nejnižším místě úseku D3, pod korytem potoka, hledáme způsob, jak to s péčí řádného hospodáře postavit, aby byl s běžnou údržbou nenarušený výhled stoleté technické životnosti,“ uvedl mluvčí.

Problémy, které se vyskytly při stavbě tunelu Pohůrka, se sice týkají severního úseku Úsilné–Hodějovice, ale silničáři dali najevo, že chtějí oba úseky otevřít společně. Otevření izolované části Hodějovice–Třebonín by nedávalo smysl, protože by nemohl ulevit Českým Budějovicím ani silnici I/3 ve směru k Dolnímu Dvořišti.

Dva úseky dálnice D3, které by měly vytvořit obchvat Českých Budějovic a z města odvést tranzitní dopravu, se stavějí od minulého roku a Ředitelství silnic a dálnic chtělo oba zprovoznit v roce 2023.

Dokončení stavby se o rok zpozdí – po obchvatu se začne jezdit až v roce 2023. ČTK uvedla, že se zároveň stavba prodraží, a to až o 100 milionů korun. Původně chtělo sdružení firem Hochtief, Colas a M-Silnice od státu 5,3 miliardy korun.

Zdržení stavby obchvatu je špatnou zprávou pro řidiče, kteří projíždějí Českými Budějovicemi, i pro obyvatele města. To se potýká se silnou dopravou, tranzitní trasy vedou jeho centrem.

Na Linec

Se zpožděním se ŘSD potýkalo i na sousedním úseku Hodějovice–Třebonín. Ve výběrovém řízení zvítězilo sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav. Podle ŘSD v prvních měsících začali stavbaři zaostávat za harmonogramem, později se ale podařilo zpoždění stáhnout. Loni v září se firmy dohodly na změně podílů na stavbě, nově připadlo Doprastavu 99,9 procenta zakázky a zbylá desetina italské společnosti.

Dálnice D3 má spojit Prahu, České Budějovice a Dolní Dvořiště, kde na ni naváže rakouská rychlostní silnice do Lince. Po jejím dokončení a dokončení navazující rychlostní silnice v Rakousku bude možné dojet po komunikacích dálničního typu z Prahy například do Chorvatska.

Zatím je hotová od hranic Středočeského a Jihočeského kraje do Českých Budějovic. Výstavba úseků k hranicím by měla začít v příštích dvou letech. Až ve druhé polovině nynějšího desetiletí by se ale mohlo začít jezdit i po středočeské části dálnice D3.