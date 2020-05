V Česku přibylo 38 odhalených případů koronaviru, poslanci budou schvalovat další pomoc OSVČ

Poslanci by v úterý mohli rozhodnout o výši příspěvků drobným podnikatelům , které zavedl stát kvůli epidemii nového koronaviru. Na program schůze by se mohly dostat i další protikrizové zákony. Jednání dolní komory pokračuje od odpoledne.

V Praze je rovněž nejvyšší počet potvrzených případů nákazy, a to 1767. Více než tisíc nakažených hlásí také Moravskoslezský kraj. Při zohlednění počtu obyvatel je situace nejhorší v Karlovarském kraji, kde na 100 tisíc lidí připadá přes 130 nemocných. Praha je s těsným odstupem druhá. Na opačném konci tabulky je Jihočeský kraj s 27 nakaženými na 100 tisíc obyvatel.

O vládním návrhu na prodloužení poskytování státních příspěvků 500 korun denně osobám samostatně výdělečně činným nejméně do 8. června budou poslanci znovu rozhodovat potom, co jim předlohu vrátila horní komora. Senát zejména chce, aby se dotace zvýšila za květen na 700 korun za den a za červen na 900 korun denně. Požaduje také rozšíření okruhu příjemců.

Zrychleně by mohli poslanci schvalovat například zmírnění dopadů vládních opatření na sport nebo možnost dávat poukazy místo okamžitého vracení peněz za zrušené kulturní akce. Vláda navrhuje také další přerušení elektronické evidence tržeb, a to do konce roku, a příspěvky pro malé společnosti s ručením omezením.

Sněmovní budovy jsou pro veřejnost nadále uzavřeny, zrušen byl i tradiční den otevřených dveří 8. května. Už se ale otevřelo informační centrum i parlamentní knihovna, byť sněmovní archiv zůstává pro externí badatele mimo provoz. Určitá omezení platí ve sněmovně také pro novináře.

Zeman se zúčastní mše k výročí konce války, ta připomene i oběti covid-19

Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě se v úterý od 18 hodin uskuteční slavnostní mše k 75. výročí konce druhé světové války. Liturgie za mír vzpomene také oběti covid-19. Mše se zúčastní několik desítek pozvaných hostů včetně prezidenta Miloše Zemana a české generality. Pro veřejnost je uzavřena, lidé ji mohou sledovat v přímém přenosu České televize.

Konání bohoslužeb zatím stále podléhá restrikcím vlády zavedeným kvůli šíření koronaviru. Minulý týden kabinet rozhodl, že od 11. května se bude moci na jednom místě setkat sto lidí najednou, což se týká i bohoslužeb. Úterní mše ale dostala výjimku a může jí být přítomno 60 lidí, tedy pozvaných hostů a zástupců církve.