Život se musí vrátit do normálu, neprodlužujme nouzový stav, shodli se Žaloudík a Válek

Podle Žaloudíka, který je mimo jiné emeritním ředitelem Masarykova onkologického ústavu, vláda a experti veřejnost přehnaně děsí. „Slovo může léčit a může taky těžce zraňovat. Stejně jako rouška může být hrozně užitečná věc, anebo taky nástroj strachu a demonstrace poslušnosti. Je potřeba národ zklidnit a odrouškovat. Zarouškovat jenom tam, kde to nutné,“ myslí si Žaloudík.

S tím souhlasí i opoziční poslanec ze zdravotního výboru sněmovny Válek. Podle něj vláda nereagovala ještě před měsícem nijak přehnaně, víc než měsíc po vyhlášení nouzového stavu je ale situace jiná.

„V akutní fázi to byla válka, nikdo nevěděl, co se bude dít dál. Všichni byli vystrašení z toho, co se dělo v některých regionech Itálie. Vláda nasadila tvrdá opatření a využila, zneužila toho, že náměstek ministra zdravotnictví je současně epidemiolog. Ten nasadil opatření, jak si teoreticky představoval, že by bylo správné,“ řekl Válek na adresu náměstka Romana Prymuly.