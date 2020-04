"Svatý otec mezi hříšníky." Před třiceti lety přijel papež Jan Pavel II. do Československa

Jan Pavel II. plánoval návštěvu Československa ještě před rokem 1989 Návštěvu věřícím Jan Pavel II. sliboval již v roce 1979, kdy pobýval ve svém rodném Polsku. Tehdy to ale nebylo možné: komunistický režim papež přirovnal k náhrobnímu kamenu, který hermeticky uzavíral přístup k církvi v Čechách i na Slovensku. Papež usiloval rovněž o návštěvu Československa v roce 1985 na jedenáctisté výročí smrti svatého Metoděje. K tehdejšímu pozvání kardinála Františka Tomáška se ale nepřipojil prezident Gustáv Husák. Už v listopadu 1989 papež ve Vatikánu svatořečil českou princeznu Anežku. Ani tehdy mu nebylo umožněno do země, odkud pocházela, přijet. Místo toho vyjelo z Československa do Vatikánu na deset tisíc poutníků. Pětadvacet let poté byl svatořečen i Jan Pavel II.

Až po 11 letech od prvního záměru navštívit Československo mohl Jan Pavel II. svůj slib splnit a přijet do druhé exkomunistické země východního bloku. Svůj dík chtěl vyjádřit také českému primasi kardinálovi Františku Tomáškovi za jeho činnost v totalitě.

přehrát video Archiv ČT24: Jan Pavel II. sloužil bohoslužbu na Letné (1990)

Čtyři návštěvy Karola Wojtyly Jan Pavel II. se vrátil do už samostatného Česka v květnu 1995, a to kvůli kanonizaci dvou světců - Jana Sarkandra a Zdislavy z Lemberka. Proti jejich svatořečení tehdy protestovali čeští evangelíci. Papež se setkal s představiteli nekatolických církví, které vyzval k posílení křesťanské jednoty. Jménem všech katolíků také poprosil za odpuštění křivd spáchaných na nekatolících. Prohlásil také, že katolická církev odpouští všechno zlé, co vytrpěli katolíci.

Při příležitosti výročí tisíce let od smrti svatého Vojtěcha přicestoval Svatý otec v dubnu 1997 do Česka potřetí. Vyzval k dialogu státu s církví o způsobu restituce zkonfiskovaného majetku. Kromě Prahy zajel také do Hradce Králové, kde se na mši setkal s katolickou mládeží. Do Československa ale přijel – ještě jako krakovský arcibiskup Karol Wojtyla – už v roce 1973. Tehdy se zúčastnil pohřbu kardinála Štěpána Trochty v Litoměřicích. Nástupce Jana Pavla II., papež Benedikt XVI., navštívil Českou republiku v září 2009.