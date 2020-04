D1 u Brna čeká o víkendu uzavírka kvůli demolici nadjezdů. Na Vysočině budou nová omezení

Rekonstrukce celého úseku má trvat do září příštího roku, cena je 1,7 miliardy korun. Poslední dva roky už byl povrch dálnice značně poničený obzvláště v pravém pruhu a řada řidičů se raději uchylovala k jízdě v levém pruhu.

Na Vysočině budou auta jezdit jedním pruhem

Omezení budou o nadcházejícím víkendu čekat řidiče i na Vysočině. V opravovaných úsecích D1 mezi Koberovicemi, Humpolcem a Větrným Jeníkovem budou auta od pátku do pondělí jezdit přechodně jedním jízdním pruhem.

„Pracovníci tam budou měnit dopravní značení. Mezi Koberovicemi a Humpolcem pak budou stavbaři pracovat ve středním dělicím pásu dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začnou měnit betonový kryt pravého jízdního pásu,“ řekl Jan Studecký.

Ve směru na Brno budou auta v těchto úsecích D1 jezdit jedním pruhem od pátečního odpoledne do pondělní osmnácté hodiny, omezení v tomto směru začne mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Směrem na Prahu bude doprava v těchto opravovaných úsecích stahovaná do jednoho pruhu od pátečního rána do nedělního poledne.

Dálniční úsek mezi Koberovicemi na 81. kilometru a Humpolcem na 90. kilometru začala loni na podzim opravovat Eurovia CS. Koncem letošního února se v tomto úseku už stavební firma postarala o zbourání dvou dálničních nadjezdů, teď bude v opravách pokračovat.