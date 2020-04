Armáda chce odrazovat vojáky od odchodu do civilu. Kvůli koronavirové krizi můžou mít problémy s uplatněním

Českou armádu do začátku letošního dubna opustilo 510 vojáků. Jejich odchody do civilu chce vedení kvůli koronavirové krizi snížit na minimum. Podle hlavního vojenského personalisty Vratislava Berana hrozí, že by nenašli kvůli rostoucí nezaměstnanosti práci. Všem velitelům jednotek proto nařídil, aby se co nejvíc odcházejících vojáků pokusili udržet.