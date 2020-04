Vláda a krizový štáb by měly mluvit jedním hlasem, míní předseda Senátu Vystrčil

„Já jsem s výsledkem, který sněmovna schválila, spokojen. Myslím si, že je to rozumný kompromis,“ vyjádil se k prodloužení nouzového stavu do třicátého dubna v Událostech, komentářích předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Poté uvidíme,“ řekl s tím, že doufá, že vláda představí nějaký plán, jak chce v krizi postupovat.

Vystrčil také řekl, že se domnívá, že by vláda a krizový štáb měly mluvit jedním hlasem, což se podle něj nyní neděje a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) má trochu jiný názor než předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a úplně jiný než náměstek ministra zdravotnicví Roman Prymula.

„Určitě by měli sjednotit, zda budeme nadále striktně ta opatření dodržovat, nebo jestli budeme do jisté míry zvyšovat imunizaci obyvatelstva,“ uvedl a dodal, že aspoň to by mělo být jasné.