Není možné dělat z domovů pro seniory infekční kliniky. Nemoc má řešit zdravotník, říká šéf Života 90

Lorman poukázal na základní problém současného stavu domů se seniory v České republice, kteří jsou stejně jako ve světě nejohroženější skupinou aktuální koronavirové pandemie.

„Komunity seniorských domovů jsou rizikové. Domov je sociální zařízení a nejsou tam zdravotníci. A když je zdravotní problém, tak je jich zapotřebí,“ poznamenal Lorman s tím, že toto není možné řešit prostřednictvím pečovatelů.

Vedle nedostatku zdravotníků v seniorských zařízeních je podle Lormana také problematické posuzování stavu pacientů po telefonu. V tomto se rozchází s názorem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), podle jehož prohlášení by měli klienti bez závažného klinického stavu zůstat v domovech.

„Není možné chtít, aby člověk zůstal v zařízení. Je potřeba, aby se ho ujal zdravotník, ale není to možné řešit paušálně. Lékař je ten, kdo musí určit podle zdravotního stavu člověka, jestli to je na hospitalizaci, nebo jestli to je na domácí ošetřování. To musí určit lékař, k tomu má kompetenci,“ prohlásil Lorman.

Domov pro staré není nemocnice

S nařízením státu o vyčlenění deseti procent oddělených lůžek v seniorských zařízeních Lorman nesouhlasí. „Jakmile se vyskytne onemocnění v domově, tak je potřeba dát člověka do péče lékařů a nenechat ho v domově. Není možné si představit, že se například z patra domova udělá infekční klinika jako v nemocnicích – tam je infekční část oddělena bariérami,“ upozornil.