V březnu posílila dominance hnutí ANO na 34,5 procenta, ztrátu zaznamenali Piráti

Model zisku mandátů

Agentura Kantar CZ modeluje také možné složení sněmovny na základě naměřených stranických preferencí v průběhu posledních tří měření.

Hnutí ANO by získalo 86 mandátů. Piráti by dosáhli na 38 křesel, ODS by získala 32 mandátů. Zbylé strany by si rozdělily od sedmi do třinácti poslaneckých křesel.

Ze současných sněmovních stran má nejnižší pravděpodobnost vstupu do dolní komory KDU-ČSL, které model nepřisoudil žádný mandát.